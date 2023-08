États-Unis: la Floride se prépare à subir les assauts de l'ouragan Idalia

Ce mercredi 30 août, la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Idalia relevé en ouragan de catégorie 4, accompagné de vents extrêmement violents et de possibles montées des eaux. Celles-ci pourraient avoir des conséquences « catastrophiques » et ont entraîné l'évacuation préventive de vastes zones côtières. L'oeil de l'ouragan a touché terre près de Keaton Beach à 7h45 (locale) ce 30 août sur la côte nord-ouest de la Floride.

La situation devient critique le long de la côte ouest de la Floride. Les vents soufflent désormais à 210 km/h. Ils poussent les eaux de la mer à l'intérieur des terres. Ces submersions côtières, comme on les appelle, sont aggravées par la montée des rivières en raison des pluies diluviennes qui s'abattent en ce moment sur une large partie de l'État.

De nombreuses villes déjà sous les flots

L'ouragan Idalia n'a pas encore touché terre, mais des nombreuses villes sont d'ores et déjà sous les flots. A l'instar de Tampa, où l'eau est déjà monté de plus d'un mètre, et pourtant, Tampa ne se trouve même pas sur le trajet direct d'Idalia. L'aéroport international de Tampa a fermé et les vols ont été interrompus sur la côte est des États-Unis, en proie à un autre ouragan, Franklin, venu de l'Atlantique. Pour les localités du Big Bend, une zone de côte sauvage avec de nombreux marécages, le National Hurricane Center (NHC) prévoit des submersions côtières de près de cinq mètres.

Ce sont 55 000 foyers qui se trouvent d'ores et déjà sans électricité. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vient d'appeler ces concitoyens à la plus grande prudence. Onze alertes aux tornades ont été lancées. Les autorités demandent aux habitants de se protéger sous des matelas et si possible dans des pièces sans fenêtres. Le président américain Joe Biden a approuvé lundi une déclaration d'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. La Fema se prépare déjà aux conséquences de la tempête, notamment en déployant par avance une partie de son personnel, selon la Maison Blanche.

État d'urgence en Caroline du Sud et Géorgie

Les États de Caroline du Sud et de Géorgie, plus au nord, ont déclaré l'état d'urgence. Même si son intensité devrait faiblir après avoir touché terre, « Idalia sera probablement encore un ouragan lorsqu'il traversera le sud de la Géorgie, et peut-être lorsqu'il atteindra la côte de la Géorgie ou du sud de la Caroline du Sud tard dans la journée », selon le NHC. Sur la pointe ouest de Cuba, les fortes pluies générées par le passage d'Idalia, alors encore tempête tropicale, ont provoqué des inondations dans plusieurs localités et privé d'électricité plus de 200 000 usagers, dont 90 000 à La Havane, ont annoncé les autorités. Aucune victime n'y a été signalée dans l'immédiat.

(Avec AFP)

