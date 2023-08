Le Canada met en garde les voyageurs de la communauté LGBT+ qui voyagent aux États-Unis

Selon les analyses menées par les employés du gouvernement canadiens, les minorités sexuelles pourraient subir des discriminations dans certains États américains. Interrogée à ce sujet, la vice-Première ministre canadienne refuse de voir une intention politique dans cet avertissement, même si 18 gouvernements locaux au sud de la frontière ont adopté des lois limitant les droits des LGBT+.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Le gouvernement canadien a diffusé mardi un avertissement à destination des membres de la communauté LGBT+ souhaitant se rendre aux États-Unis. Il incite les voyageurs à s'informer sur les lois de l'État où ils comptent aller.

Selon une association, l’adoption de lois discriminatoires pour la communauté LGBT+ pousse déjà certains parents de famille homoparentales à revoir leurs projets de voyage dans des États comme la Floride, par exemple. Les parents craignent de se voir rejetés par celles et ceux qui militent pour la famille traditionnelle. L’organisme accueille donc favorablement la mise en garde du gouvernement canadien.

Même réaction chez les trans. Mykaell Blais, qui défend les droits de cette minorité, décrit les craintes face à la montée de l’intolérance côté américain. « On risque de les cibler, et ces personnes-là risquent de vivre de la transphobie, de l’homophobie, des actes haineux, détaille-t-il. Il y a quelques personnes qui ont revu leurs vacances. Au lieu d’aller aux États-Unis, on va visiter l’Europe. On va changer les plans tout simplement. »

Crainte d'un recul

À l’entendre, la multiplication des discours hostiles aux minorités sexuelles illustre la fragilité des droits. Un sentiment que partage le député de l’opposition Alexandre Boulerice du Nouveau Parti démocratique. « C’est inquiétant parce que c’est notre voisin immédiat, souligne-t-il. Souvent, quand il y a des changements culturels ou politiques aux États-Unis, ça peut percoler et avoir des effets sur nous ici. On n’est pas à l’abri de ça. »

À l’inverse, le propriétaire de la seule agence de voyage liée à la communauté LGBT+ juge cet avertissement trop alarmiste. Il invite chacun et chacune à voyager partout dans le monde dans le respect des cultures locales.

