À la Une: l’ouragan Idalia frappe la Floride

Revue de presse des Amériques

Les Américains ont les pieds dans l’eau ; une eau qui leur monte parfois jusqu’à la taille, comme sur la photo publiée par El Diario. Deux femmes, une fille et sa mère, les bras chargés de sacs – l’une d’elle tient aussi un parapluie –, tentent d’avancer dans le lac qui s’est formé dans la ville de Tarpon Springs, en Floride. « Mucha agua », beaucoup d’eau, titre le quotidien hispanophone. « L’ouragan, explique le Miami Herald, a poussé un mur d’eau destructeur sur les communautés de la côte, causé la fermeture partielle d’une importante autoroute et privé d’électricité des centaines de milliers de personnes. »

Pour autant, écrit le Washington Post, si Idalia « a semé la destruction sur son passage », il laisse aussi derrière lui « un certain soulagement » : en Floride, « les habitants et les responsables espèrent avoir évité le pire scénario, le plus mortel […] un an après l’ouragan Ian qui avait causé des dégâts catastrophiques et tué environ 150 personnes. » Exemple avec Joe Brenner, interviewé par le quotidien devant sa maison intacte dans la petite ville côtière de Keaton Beach : « C’est dix fois mieux que ce à quoi je m’attendais en revenant. » Mais d'autres maisons ont été arrachées de leurs fondations. « Il va y avoir beaucoup à faire pour tout nettoyer et pour que tout fonctionne à nouveau », a dit le gouverneur Ron DeSantis.

L’ouragan, qui est devenu une tempête tropicale, a aussi traversé mercredi soir la Géorgie, la Caroline du Nord et celle du Sud, écrit USA Today. En Géorgie, il a privé d’électricité 175 000 foyers.

Au Guatemala, plus de groupe parlementaire pour le président élu

Au Guatemala, cela se complique encore pour le nouveau président de gauche Bernardo Arevalo : après la suspension de son parti Semilla, c’est son groupe parlementaire qui est visé. « Le Congrès met fin au groupe parlementaire du président élu, titre La Hora, pour se conformer au décret du juge Septimo qui a ordonné la suspension du parti Semilla ». Parti dont les députés « sont maintenant considérés comme indépendants ». Conséquence, détaille Prensa Libre : « Ils ne peuvent plus présider de commissions ou participer à l’élaboration de l’agenda législatif. » Semilla a cinq députés au Parlement, il en a gagné 18 autres lors des dernières élections, ce qui en fait la troisième force du Congrès.

Cette décision du conseil d’administration du Congrès « est en dehors de tout cadre légal », a insisté Bernardo Arevalo. Et le président élu d'assurer, écrit le journal, que « cette décision serait annulée parce que le Tribunal suprême électoral ne va pas avoir d’autre choix ».

Chili : plan national de recherche des disparus

Le Chili lance un plan national de recherche des disparus de la dictature. À quelques jours des 50 ans du coup d’État, note La Tercera. C’est une première, d’ailleurs. Le président Gabriel Boric en lançant ce plan a souligné que « l’État a échoué à donner des réponses aux familles, et devant la société entière », écrit Biobiochile. Entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, 1 469 personnes ont été victimes de disparitions forcées. Les exécutions de 377 d’entre elles ont été prouvées, mais les corps n’ont jamais été remis aux familles.

Pour mettre en place le plan, des rencontres ont été organisées depuis huit mois avec des familles et des organisations de victimes. Objectif, a expliqué le ministre de la Justice Luis Cordero, qui dirigera l'initiative, repris par Emol : « Éclaircir les circonstances des disparitions et/ou des décès » ; il s’agira aussi de « reconstruire le trajet des victimes "de leur détention à leur destination finale" ». Lors du lancement du plan, le président Boric, note Biobiochile, a regretté « l’absence des chefs de l’opposition » qui, assure-t-il, avaient été invités, « une absence qui nous fait si mal ».

« Justice et réparation » pour Canaan

En Haïti, des parents et des proches des victimes du massacre qui s’est déroulé à Canaan le week-end dernier demandent « justice et réparation ». Alter Presse s’est rendu à une rencontre ce mercredi dans les locaux du Réseau national de défense des droits humains, « première phase d’une enquête du RNDDH pour faire la lumière autour du massacre perpétré par le gang armé de Canaan lors d’une manifestation organisée par "l'église évangélique piscine de Bethesda" ».

Étaient présents des proches qui ont perdu un oncle, une sœur, et qui n’ont pas de nouvelles ou pensent avoir vu l’image de leur cadavre sur des vidéos filmées par les bandits. Le RNDDH souhaite des poursuites « contre le pasteur […] mais aussi contre les responsables de la police nationale d’Haïti ».

