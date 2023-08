États-Unis: interrogations après un nouveau moment d'absence du sénateur Mitch McConnell

Les débats sont ravivés aux États-Unis autour de l'état de santé de l’un des hommes les plus puissants de Washington. Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine au Sénat, a eu un moment d’absence au cours d’une conférence de presse, mercredi 30 août. Et ce n’est pas la première fois.

via REUTERS - ABC AFFILIATE WCPO

Le sénateur et chef de la minorité républicaine Mitch McConnell (au centre), âgé de 81 ans, a eu un nouveau moment d'absence lors d'une conférence de presse à Covington, au Kentucky, le 30 août 2023.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Trente secondes de silence, c’est parfois appréciable. Mais quand cela se produit au cours d’une conférence de presse de l’un des hommes les plus influents de la politique américaine, c’est très long et très gênant. Dans son État du Kentucky, alors qu’un journaliste lui demandait s’il comptait se représenter en 2026, Mitch McConnell a clairement eu une absence, avant de finalement répondre à deux questions, mais pas à celle initialement posée.

En juillet déjà, au cours d’une conférence de presse au Capitole, il avait donné la même sensation, le regard dans le vide, avant d’être raccompagné à son bureau, puis de revenir. En mars dernier, l’élu avait fait une chute qui avait causé une commotion cérébrale, et l’avait laissé avec une côte fracturée. Il n’était revenu au Sénat que six semaines plus tard.

L’un de ses successeurs potentiels, le sénateur du Dakota du Sud, John Thune, fait savoir qu’il a parlé à Mitch McConnell après le dernier incident et qu’il semblait être lui-même et avoir bon moral. Même le président Joe Biden, qui aura lui aussi 81 ans dans quelques semaines, a évoqué publiquement l’incident, pour dire qu’il allait contacter son vieil adversaire politique mais néanmoins ami pour prendre de ses nouvelles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne