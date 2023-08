Argentine: la mort soudaine de plus d’une centaine de lions de mer inquiète ONG et autorités

En Argentine, plus d’une centaine de lions de mer ont été retrouvés morts sur la côte de l'Atlantique ces quinze derniers jours, une hécatombe que les autorités sanitaires attribuent à la grippe aviaire, ont-elles indiqué mardi 29 août. À Mar del Plata, elles travaillent avec des scientifiques et des ONG de protection de la faune pour tenter d’endiguer le phénomène.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Juan Lorenzani n’a jamais vu ça. Président de la fondation Fauna Argentina, il prend soin de la colonie de lions de mer de Mar del Plata depuis plus de 40 ans : « Aujourd’hui, on a retrouvé deux nouveaux lions de mer morts sur les plages. Depuis que tout ça a commencé il y a dix jours, il y a déjà 105 animaux qui sont morts. »

La grippe aviaire a déjà décimé presque 3% des quelque 3 800 lions de mer qui vivent sur les côtes de la province de Buenos Aires. « Comme c’est une souche très agressive, à ce stade, tous les animaux sont sûrement porteurs du virus », explique-t-il.

Au mois de février, la grippe aviaire H5N1 avait déjà tué plus de 500 lions de mer sur les côtes péruviennes. « Ce que l’on soupçonne, c’est que des lions de mer du Pérou sont entrés en contact avec ceux du Chili, où des cas ont aussi été enregistrés, qui sont ensuite passés par la Terre de Feu avant de remonter jusqu’ici », poursuit l’expert.

Pour éviter que la maladie ne se transmette aux oiseaux, les cadavres sont retirés des plages de Mar del Plata à l’aide d’une grue, avant d’être enterrés. « On creuse un puits de cinq mètres de profondeur avec une pelleteuse, on le tapisse de chaux, et on y met les animaux décédés avant de reboucher », explique-t-il.

Afin de limiter le risque d’une possible transmission à l’homme, les autorités sanitaires recommandent également ne pas s’approcher des mammifères et d’éviter les plages où des cadavres ont été retrouvés.

