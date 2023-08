Colombie: les enseignants en grève pour un meilleur système de santé et davantage de moyens

Mercredi 30 août, l’éducation nationale était en grève et les professeurs dans la rue, dans toutes les grandes villes de Colombie. L’avant-veille, les camionneurs et les chauffeurs de taxi protestaient eux aussi contre la hausse du prix de l’essence décidée par le gouvernement de gauche de Gustavo Petro.

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Ève Detoeuf

À la différence des chauffeurs de taxi et des camionneurs, les professeurs du secteur public et leur puissant syndicat Fecode soutiennent le gouvernement de Gustavo Petro. Mais ils étaient mercredi dans la rue pour deux raisons.

La première concerne la caisse maladie de l’éducation nationale qui marche très mal. Les professeurs ont obtenu, il y a plus de 30 ans, de ne pas être soumis au système général de sécurité sociale. La victoire a tourné au cauchemar ; le régime spécial fonctionne encore plus mal que le régime général et les professeurs s’en plaignent depuis longtemps.

Contre un financement de l'éducation privée

L’autre motif de leur mécontentement est lui très nouveau : l’opposition de droite a déposé un projet de loi pour permettre aux enfants de familles pauvres ou très pauvres d’accéder à des collèges privés, grâce à une subvention de l’État. Un projet de loi qui a déclenché un tollé. Les professeurs du public, qui manquent terriblement de moyens, ne veulent pas que le maigre budget de l’État finance l’éducation privée.

Il y a un mois, la droite parlementaire colombienne avait déposé un autre projet pour interdire aux professeurs de faire grève.

