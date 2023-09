Équateur: voitures piégées et prises d'otages dans les prisons, la vague de violence continue

Bien que tout l’Équateur soit en état d’urgence depuis l’assassinat, le 9 août, de Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle, la vague de violence persiste, alimentée par les groupes de délinquance organisée et liés aux cartels de la drogue, notamment mexicains. Dans la nuit du 30 au 31 août, deux voitures piégées ont explosées au nord de Quito, une première dans la capitale équatorienne. Par ailleurs, des soulèvements sont en cours dans six prisons du pays.

Des prisonniers se tiennent sur le toit de la prison de Turi à Cuenca, en Équateur, le 31 août 2023. Dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, les prisonniers se sont soulevés et retiennent en otages des dizaines de gardiens et policiers.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Le bras de fer entre les autorités et les bandes criminelles se poursuit en Équateur. Après la mobilisation, mercredi 30 août, de milliers de militaires et policiers dans les prisons du pays pour y saisir armes, munitions et explosifs, de nombreux détenus se sont soulevés, notamment à Cuenca, Latacunga et Azogues. Ce vendredi 1er septembre, 50 gardiens et 7 policiers sont toujours retenus en otages dans six des principales prisons du pays.

Ils protestent notamment contre la décision du gouvernement de transférer de nombreux leaders de bandes criminelles vers d’autres prisons du pays, dont le « Gordo Luis » de la bande des Lobos (les Loups), le deuxième groupe de délinquance organisée le plus important du pays. L’État essaie de restaurer son autorité dans des centres de détention dominés par des bandes qui se disputent le contrôle du trafic de drogue.

Dans la capitale Quito, et pour la première fois, deux voitures piégées avec des bonbonnes de gaz et des cartouches de dynamite ont explosées au nord de la ville, dans la nuit de mercredi à jeudi. En raison de l’heure tardive, il n’y a pas eu de victime. Il pourrait s’agir d’un nouvel épisode de la crise des prisons ; l’un des véhicules a en effet explosé en face de locaux de l’administration pénitentiaire. Dix suspects, équatoriens et colombiens, ont été arrêtés par la police.

