États-Unis: au mois d'août, les chiffres de chômage restent solides

L'économie aux États-Unis. Les chiffres du chômage pour le mois d'août indiquent que les entreprises continuent à créer de l'emploi, mais que le rythme ralentit.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington,Guillaume Naudin

187 000 créations nettes en un mois. Et 150 000 en moyenne mensuellement depuis un trimestre. C'est le rythme actuel d'augmentation de la force de travail américaine, qui n'a jamais été aussi importante.

Cela reste solide, même si c'est une décélération par rapport aux trimestres précédents. Le taux de chômage, pour sa part, lui, remonte légèrement, de 3 et demi à 3,8%. C'est que de plus en de personnes cherchent du travail et reviennent sur le marché en s'inscrivant sur les listes de demandeurs d'emploi.

Ces statistiques interviennent dans un contexte de taux d'intérêt élevés et donneront matière à réflexion à la Réserve fédérale pour savoir si elle doit encore les augmenter dans les prochains mois pour lutter contre l'inflation qui n'est pas encore redescendue à son objectif de 2% en rythme annuel.

En attendant ces décisions, Joe Biden se félicite de ces résultats. Ce sont désormais 13 millions et demi d'emplois qui ont été créés depuis le début de son mandat. Et il ne manque pas de souligner la différence avec son prédécesseur et apparemment principal concurrent pour 2024.

Donald Trump a terminé son mandat en 2020 avec moins d'emplois qu'à son arrivée, il est vrai dans une économie frappée par la pandémie de Covid-19. Pour Joe Biden, c'est le résultat de sa politique économique qu'il veut convaincre les Américains de poursuivre.

À lire aussiAux États-Unis, le président Joe Biden passe à l'action sur le coût des médicaments

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne