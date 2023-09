États-Unis: entrée en vigueur de lois qui restreignent les droits des mineurs transgenres

Ce vendredi 1er septembre, pas moins de 774 nouvelles lois entrent en vigueur rien qu’au Texas. Parmi elles, un bon nombre concernent les personnes transgenres et en particulier les mineurs. De l'élémentaire à l'universitaire, ils n'ont plus le droit de s’inscrire dans des compétitions sportives autres que celle du sexe de naissance. Et ils n’ont désormais plus accès à la thérapie hormonale et aux bloqueurs de puberté.

Avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles lois, les personnes transgenres n'ont désormais plus accès à la thérapie hormonale et aux bloqueurs de puberté. (Image d'illustration) AFP/Archivos

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms Des familles d'enfants transgenres ont déjà quitté le Texas, et beaucoup d'autres se demandent si elles ne vont pas aussi sauter le pas. Pour Beck Munsey, conseiller psychologique auprès de jeunes et adultes transgenres dans la région de Dallas, l'anxiété est ambiante : « En tant que personne trans, j'aimerais être associé aux discussions plutôt que d'en être la cible. » Selon les médecins spécialisés dans la thérapie hormonale, cette loi nuit à leurs patients, car l'aide médicamenteuse et l'assistance médicale évitent des dépressions et des suicides de mineurs transgenres. Mais il faut dire que la question sanitaire est devenue une cause politique. Au Texas, parmi les électeurs républicains, 85% sont en faveurs de restrictions d'accès aux thérapies hormonales, selon un sondage d'avril du Texas Politics Projects. Alex Sheldon dirige la GLMA, une organisation de professionnels de la santé qui fait du plaidoyer pour les droits LGBT+. « Les conséquences seront considérables et catastrophiques. C'est un processus que nous devons interrompre immédiatement », assure-t-il. Le droit fondamental pour les enfants d'accéder aux soins médicaux souhaités Le Texas n'est pas un cas isolé ; 19 autres États américains ont voté des lois similaires. Mais la bataille est désormais sur le terrain judiciaire. En Floride, au Kentucky, au Tennessee ou dans l'Arkansas, des juges fédéraux ont déclaré ces interdictions anticonstitutionnelles, car elles contreviennent au droit fondamental des enfants et des parents de fournir les soins médicaux qu'ils souhaitent à leur enfant. Et au Texas, le texte est également dans la tourmente judiciaire, puisqu'une juge d'Austin a bloqué temporairement la loi. Mais le ministère de la Justice texane a fait appel auprès de la Cour Suprême de l'État. L'interdiction entre donc en vigueur ce vendredi 1er septembre. À lire aussiLe Canada met en garde les voyageurs de la communauté LGBT+ qui voyagent aux États-Unis