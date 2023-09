États-Unis: l'administration Biden renforce l'encadrement des ventes d'armes à feu

Aux États-Unis, l'administration Biden annonce un meilleur encadrement dans la vente des armes à feu. Il s'agit de combler les vides juridiques de la loi qui avait été promulguée l'année dernière, après plusieurs fusillades meurtrières. L'an dernier, ce sont en tout plus de 44 000 personnes qui ont été tuées par des armes à feu dans le pays.

Publicité Lire la suite

La loi de 2022 restait floue sur la définition des « personnes impliquées dans le commerce » d'armes, et c'est important parce que ces personnes doivent acquérir une licence fédérale, et vérifier les antécédents psychologiques et judiciaires de leurs acheteurs auprès d'un système géré par le FBI.

Depuis des mois, les groupes qui plaident pour un meilleur contrôle des armes à feu demandaient une clarification à la Maison Blanche. Ceux qui vendent dans des magasins, mais aussi ceux qui le font via des expositions d'armes, des marchés aux puces, sur Internet et par courrier, sont concernés par la nouvelle proposition. Ce sont autant de vendeurs qui, dans certains États, échappaient jusqu'ici à l'obligation de vérifier les antécédents de leurs acheteurs.

Plus d'une arme à feu sur cinq serait ainsi vendue sans vérification d'antécédents, sachant qu'un très grand nombre de crimes sont commis avec ces armes. De 30 000 à plusieurs centaines de milliers de vendeurs privés pourraient être concernés par ces nouvelles règles, qui ne devraient pas entrer en vigueur avant plusieurs mois. D'ici là, les groupes qui font partie du puissant lobby des armes à feu ont déjà prévu d'attaquer le texte en justice.

« Combattre l'épidémie de violence par arme à feu »

L'administration Biden « continuera de faire tout son possible pour combattre l'épidémie de violence par arme à feu qui déchire nos familles, nos communautés et notre pays », a assuré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Le président démocrate a promis de lutter pour un meilleur encadrement des armes, mais se heurte à l'opposition des conservateurs, farouches défenseurs du droit constitutionnel à avoir des armes, qui s'opposent en effet à tout durcissement législatif notable.

Les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. Cette prolifération va de pair avec un taux très élevé de décès par arme à feu aux États-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays occidentaux. Selon l'ONG Gun Violence Archive, qui documente ces décès, 44 374 personnes ont été tuées par arme à feu en 2022 aux États-Unis, avec un léger reflux cette année, à 28 793 décès pour les huit premiers mois de 2023.

(Et avec AFP)

À lire aussiÉtats-Unis: en Floride, porter une arme à feu sans permis est désormais possible

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne