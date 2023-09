États-Unis: Joe Biden en Floride avec Ron DeSantis auprès des sinistrés de l'ouragan Idalia

Joe Biden se rend ce samedi 2 septembre en Floride, trois jours après le passage d’Idalia. L’ouragan de catégorie 3, rétrogradé en tempête tropicale, a causé inondations, destructions et coupures de courant dans l'État floridien, ainsi qu'en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Une centaine de milliers de foyers sont toujours privés d’électricité. Le président américain a prévu de rencontrer le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis (à gauche) et le président démocrate Joe Biden (à droite), le 5 octobre 2022 à Fort Myers Beach, en Floride, le 5 octobre 2022. (image d'illustration)

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Même si Joe Biden et Ron DeSantis sont des adversaires politiques et, potentiellement adversaires lors de la prochaine élection présidentielle de 2024, les deux hommes se respectent. Ils se sont appelés plusieurs fois cette semaine, et selon le président américain, ils se font confiance pour aider les citoyens de Floride touchés par l'ouragan Idalia. En octobre 2022, le locataire de la Maison Blanche était déjà venu après le passage de l’ouragan Ian, qui avait causé la mort de 149 personnes. Il avait alors déjà collaboré facilement avec Ron DeSantis.

L’urgence sur place est de restaurer l’électricité et de dégager les routes des centaines d’arbres déracinés et des débris dûs aux destructions. Pour ce faire, Joe Biden a signé dès jeudi une déclaration de catastrophe naturelle à la demande du gouverneur de Santis. Cela permet de débloquer une aide financière pour les sinistrés et pour réparer ou reconstruire les infrastructures publiques.

Reste que les fonds d’aide sont limités. La FEMA (Federal Emergency Management Agency), l’agence fédérale de gestion des urgences, pourrait se retrouver sans ressources financières dans le courant du mois. La Maison Blanche aimerait voir passer un plan de 12 milliards de dollars pour les aides d'après catastrophes, mais pour l’instant, la majorité républicaine à la Chambre des représentants refuse de voter cette enveloppe supplémentaire. Un point que Joe Biden et Ron DeSantis vont certainement aborder.

