Le chanteur américain Jimmy Buffett, interprète de «Margaritaville», est mort à 76 ans

Le chanteur américain Jimmy Buffett est mort ce samedi 2 septembre à 76 ans. La star de la musique folk aux États-Unis était aussi l’icône d’un mode de vie : celui de la plage, des vacances, de la fête et des excès des années 1970.

Le chanteur américain Jimmy Buffett et d'autres musiciens, lors d'un concert à Key West, en Floride, le 9 février 2023.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Facile de s’imaginer sur une plage, un verre à la main, dans l’image et le style que Jimmy Buffett a immortalisé, un style tropical. Connu pour son titre Margaritaville, sorti en 1977, Jimmy Buffett est devenu un grand nom de la musique folk aux États-Unis avec le calypso country rock, un genre à la croisée des chemins entre musique country et musique caribéenne.

L’artiste a parcouru le pays de long en large, fait des centaines de tournées et a été suivi par des fans qui se faisaient appeler les « parrots heads » (les « têtes de perroquets »). Ces fans inconditionnels, appartenant surtout à la génération des « baby boomer », ont plus de 200 clubs locaux aux États-Unis et ont levé 58 millions de dollars depuis 2002, redistribués à des œuvres caritatives.

Jimmy Buffett a lui généré des centaines de milliers de dollars par ses tournées, mais il est devenu milliardaire grâce à sa marque, Margaritaville, avec ses magasins de vêtements style tropical, des restaurants, hôtels de luxe, resorts, casinos et même vente de cannabis.

À la tête d’un empire financier, il reste pour autant associé à une vie paisible et détendue, fêtarde, un brin pirate – il a vendu du cannabis sur son bateau en Floride.

Cette fortune lui a permis d’apprendre à piloter des avions – il en possédait plusieurs qu’il prenait pour se rendre à ses concerts –, de prendre le temps d’écrire des livres à succès et de faire des soirées de levée de fonds pour des candidats démocrates, comme pour Bill Clinton. Car le musicien était profondément démocrate.

En 1996, les autorités de Jamaïque ont tiré sur un de ses avions, soupçonnant un transport de marijuana. Dans l’avion que Jimmy Buffett pilotait, se trouvait sa famille et Bono, le chanteur de U2. Les autorités jamaïcaines ont admis leur erreur, mais le musicien en a profité pour faire une chanson.

Jimmy Buffett vivait ces dernières années sur l’île de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, où habitait aussi Johnny Hallyday, et où il repose.

