Le Mexique pourrait se retrouver avec un duel féminin à la présidentielle 2024

Alors que les primaires du camp présidentiel se terminent le 6 septembre pour l’élection de juin 2024, le Mexique pourrait se retrouver avec une tête d’affiche politique exclusivement féminine. Les sondages indiquent que l’ancienne maire de Mexico Claudia Sheinbaun domine largement dans son camp et qu'elle pourrait se retrouver face à la sénatrice Xochitl Galvez, désignée candidate de l’opposition de droite. Un fait exceptionnel dans un pays plutôt sexiste, où dix féminicides ont lieu chaque jour.

L'ex-maire de Mexico Claudia Sheinbaum, qui semble l'imposer dans la course à l'investiture du parti présidentiel, livre un discours lors d'un meeting à la capitale, le 26 août 2023.

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Ces dernières années, le Mexique a été le théâtre de très fortes manifestations de la part des mouvements féministes, pour exiger le respect des droits, du genre et pour mettre fin au fléau des violences contre les femmes. Le gouvernement de l’actuel président Andrés Manuel Lopez Obrador, pour sa part, a été très critiqué pour avoir ignoré le problème.

Alors que le Mexique pourrait élire sa première femme à la présidence, les mouvements féministes regrettent l’absence de promesse des politiques pour la cause féminine. Pour que les femmes ne soient plus considérées comme des citoyennes de seconde zone, l’activiste Gabriella Pablos défend, avec plusieurs dizaines de collectifs, un agenda féministe : un ensemble de propositions et de thèmes qu’ils veulent aborder dans les programmes, déjà soumis aux candidates.

« Ce qu’on veut, c'est que toute personne qui va gouverner s’assoie avec nous et signe cet agenda, explique l’activiste. Mais de la part des candidats, honnêtement, jusqu’à maintenant, personne ne nous a écoutés, personne n’a signé notre agenda. Nous allons insister pour cela. »

Même si depuis longtemps les féministes réclament des femmes aux postes de pouvoir et à la tête de l’État, il leur faut aussi les moyens et la capacité d’agir :

« Ça ne nous sert à rien qu’une femme rompe un plafond de verre si elle n’accède pas au pouvoir pour représenter les intérêts des femmes, insiste Gabriella Pablos. Cela est quelque chose, malheureusement, qui arrive beaucoup dans la politique. Que ce soit Claudia Sheinbaum ou Xochitl Galvez, on espère que l’une ou l’autre va rompre ce plafond de verre, mais on espère aussi qu’elle va prendre un engagement profond, pour obtenir un véritable changement et des avancées pour les femmes. »

La sénatrice Xochitl Galvez, désignée candidate unique de la principale coalition de l'opposition de droite, lors d'un événement à Monterrey, le 19 août 2023. © Daniel Becerril / Reuters

