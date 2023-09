Reportage

Le Venezuela célèbre sa grande diversité d’oiseaux à la journée nationale des ornithologues

Au Venezuela, le 2 septembre est marqué par la journée nationale des observateurs ornithologiques, plus connus ces dernières années sous l’anglicisme « birdwatchers ». Cette discipline compte de plus en plus d’adeptes autour du monde, et la capitale vénézuélienne Caracas est considérée comme un véritable paradis pour ces observateurs : plus de 300 espèces d’oiseaux y vivent.

Écouter - 01:19

Caracas dispose d'une grande diversité d'oiseaux, notamment les aras, surtout visibles et audibles au coucher et au lever du soleil. Ici, l'un d'entre eux cherche à manger dans les cieux de la capitale le 5 septembre 2020. © Matias Delacroix / AP

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Caracas, Alice Campaignolle À Caracas, on trouve évidemment des pigeons, mais aussi des hirondelles, des vautours, des colibris, des perruches et, pour les connaisseurs, des chouettes mouchetées ou des caciques huppés. Mais les superstars de Caracas sont en réalité les aras bleus et jaunes : une espèce introduite il y a trentaine d’années, certainement par un propriétaire qui a laissé s’échapper des spécimens. Mauricio Zanoletti, de la communauté des « birdwatchers », explique pourquoi la capitale vénézuélienne héberge tant d’oiseaux : « Avoir un parc national au nord de la ville favorise cette diversité des espèces. De plus, nous avons plusieurs niveaux d’altitude à Caracas, ce qui crée des habitats différents et permet d’héberger beaucoup de type d’oiseaux. » Les habitants de Caracas deviennent malgré eux des observateurs ornithologiques, en levant simplement les yeux, et l’on voit souvent des mangeoires accrochées aux fenêtres des appartements. Et pourtant, selon Mauricio Zanoletti, les oiseaux ne sont pas appréciés à leur juste valeur : « Il n’y a pas vraiment de conscience de la diversité et de la quantité d’oiseaux que nous avons, ni du potentiel pour le pays. L’observation d’oiseaux est une manne touristique très intéressante. » Comme partout ailleurs, l’aube et le crépuscule sont les meilleurs moments pour observer les oiseaux à Caracas. Et même si on ne les voit pas, il est toujours possible de les entendre. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI