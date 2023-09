États-Unis: le festival Burning Man grandement perturbé par des pluies intenses

Dans le désert du Nevada, sur le lac asséché de Black Rock, le festival utopiste Burning Man s'est transformé en bourbier. Des pluies diluviennes survenues vendredi 1er septembre ont transformé le sol, normalement aride, en boue difficile à traverser. Un festivalier a perdu la vie dans des circonstances encore indéterminées. Sur place, les conditions sont toujours très compliquées.

Les festivaliers doivent désormais rationner leur nourriture, leur boisson et leur carburant, explique notre correspondant Thomas Harms depuis Houston. La pluie a piégé tout le monde. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent les participants de Burning Man couverts de boue, essayant tant bien que mal de trouver un abri. Ceux venus en caravanes ont ouvert leurs portes à ceux qui dormaient dans des tentes.

Le festival, qui a commencé dimanche 27 août, doit finir ce lundi 4 septembre, mais les 70 000 festivaliers pourraient être bloqués encore plusieurs jours. Plus aucun véhicule n’est en effet autorisé à entrer ni à sortir de la ville éphémère créée pour l’occasion. La boue empêche toute circulation. Quelques participants ont réussi à évacuer les lieux, au prix d'une longue marche très compliquée.

La police du Nevada a par ailleurs annoncé enquêter sur la mort d’un festivalier « survenue au cours de cet épisode de fortes pluies », sans fournir davantage de détails sur les circonstances pour le moment. Ce n’est pas le premier décès à Burning Man : l’an dernier, une personne y est morte de cause naturelle, et en 2017, un participant s’est suicidé en se précipitant dans la sculpture humanoïde en flammes, symbole du festival.

Burning Man existe depuis les années 1980 et se veut une métropole temporaire dédiée aux mouvements de contre-culture et à l’expression personnelle. On peut y croiser des personnalités comme Will Smith, Paris Hilton ou encore Elon Musk, sans forcément les reconnaître. Les participants, souvent habillés de façon extravagante, sont aussi fréquemment masqués, pour se protéger de la poussière du désert et pour rester anonymes.

Le point culminant de Burning Man est l'embrasement de l'humanoïde géant. La mise à feu de cette édition 2023 est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

