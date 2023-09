Guerre en Ukraine: La Havane promet des poursuites après le recrutement de Cubains

Les autorités cubaines annoncent qu'elles ont identifié un réseau de recrutement opérant depuis la Russie pour engager des Cubains pour des opérations militaires en Ukraine. Le pouvoir communiste assure avoir engagé des poursuites contre des personnes impliquées et répète que Cuba ne participe pas à la guerre en Ukraine.

Quelques jours auparavant, un média cubain basé aux États-Unis avaient publié les témoignages de plusieurs Cubains, dont deux jeunes hommes, qui assurent avoir été trompés via Facebook pour venir travailler comme maçons en Ukraine occupée.

Tout est parti du témoignage vidéo d'Alex Vegas et Andorf Velázquez sur la chaîne privée America TeVé basée à Miami. Depuis un bus sur une route au sud-est de Moscou, les deux très jeunes hommes racontent avoir été recrutés sur les réseaux sociaux pour venir travailler aux côtés de l'armée russe sur des chantiers en Ukraine.

Partis d'un vol commercial depuis La Havane, ils prétendent avoir été transférés vers un site militaire en Russie et maltraités. « On ne dort pas. On ne peut pas. Ils peuvent entrer à tout moment pour nous faire du mal. S'il vous plait, qu'on vienne nous chercher le plus vite possible ! », disent-ils.

« On m'a aussi permis d'obtenir des papiers »

D'autres témoignages recueillis par la chaîne mettent en avant la motivation des Cubains qui tenteraient le voyage. Comme ce témoin anonyme, un migrant sans papiers, qui auraient été recrutés en Russie-même. « C'est pour le salaire que je fais ça. On m'a aussi permis d'obtenir des papiers, pour moi et aussi pour ma famille ici en Russie », indique-t-il.

Plusieurs témoins joints par America TeVé évoquent des interlocuteurs russes et cubains chargés du recrutement à Cuba même. Les autorités cubaines promettent d'agir avec « la force de la loi » contre les auteurs de ces opérations. Une manière pour le régime qui s'est rapproché de Moscou depuis l'invasion en Ukraine, de nier toute implication.

