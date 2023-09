Le Honduras connaît une crise migratoire sans précédent

Le nombre de migrants traversant le Honduras pour rejoindre les États-Unis atteint un record depuis le début de l'année. 248 061 personnes ont traversé le pays de manière irrégulière entre le 1er janvier et le 30 août 2023, d'après la Commission nationale des droits de l'Homme (Conadeh).

« Si le rythme continue, le nombre de migrants traversant le Honduras aura doublé par rapport à 2022 », alerte la Commission nationale des droits de l'homme. La plupart de ces migrants arrivent par la ville de Danli, à l'est du pays, souvent sans rien et demandent de l'aide aux autorités honduriennes.

Sur ces 250 000 migrants qui traversent le Honduras, plus de 100 000 sont Vénézuéliens, d'autres viennent du Nicaragua, d'Haïti, de Cuba, ou encore de pays d'Asie ou d'Afrique.

Panama aussi touché

Et le Honduras n'est pas le seul pays à connaître une crise migratoire : le Panama voit aussi un chiffre record de migrants traverser ses frontières... notamment via la jungle du Darien. Le nombre de personnes ayant traversé depuis le début de l'année dépasse déjà le total de toute l'année 2022.

Ces migrants recherchent avant tout de meilleures conditions de vies, fuyant la situation de leur pays. Notamment la violence des gangs, les extorsions de fonds, le recrutement par les clans ou la prostitution, ainsi que les violences sexuelles et sexistes. La plupart, attirés par le « rêve américain » tentent de se rendre aux États-Unis, malgré le coût financier, malgré les menaces et les dangers de la part d'organisations criminelles et de passeurs sur cette longue route de l'exil.

