Matchs de football truqués en Bolivie, tous les résultats 2023 devraient être annulés

Coup de tonnerre sur le football bolivien. Après la révélation d’un important scandale de matchs truqués, tous les résultats de la saison 2023 devraient être annulés. Dans quelques jours, un championnat exceptionnel devrait débuter pour se terminer au mois de décembre.

Avec notre correspondant à La Paz, Nils Sabin

« Un réseau de corruption se serait créé dans le football bolivien. Il serait composé par certains mauvais dirigeants, certains mauvais arbitres et certains mauvais joueurs ». Les révélations du président de la fédération bolivienne de football, Fernando Costa, ont fait l'effet d’une bombe la semaine dernière. Penalties truqués, utilisation très suspecte de l’assistance vidéo à l’arbitrage ou encore arrangement sur le nombre de corners provoqués, en Bolivie, les méthodes pour truquer les matchs sont variées.

Ampleur

Face à l’ampleur du problème, Fernando Costa a décidé de suspendre provisoirement le championnat et de réunir les instances de la ligue professionnelle. La réunion a eu lieu hier et les résultats des deux championnats de cette année seront très probablement annulés: « Nous demandons, par 14 votes pour, 1 abstention et 2 votes contre, l’annulation des deux championnats de l’année 2023. Nous demandons aussi le lancement d’un nouveau championnat dans les prochains jours, celui-ci terminerait à la fin du mois de décembre », a-t-il dit.

Plaintes

En plus du lancement de ce championnat exceptionnel, tous les membres de la commission des arbitres seront destitués car certains seraient personnellement impliqués dans des matchs truqués. La fédération a déjà porté plainte contre six joueurs, plusieurs arbitres et deux dirigeants.

