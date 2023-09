Un cyclone fait des ravages dans le sud du Brésil

Un cyclone extra-tropical a causé la mort de 21 personnes et plusieurs milliers sont sans abri dans le sud du pays. Un village entier a été virtuellement englouti sous les eaux.

Vue aérienne du village inondé de Venancio Aires, dans l'État Rio Grande do Sul, le 5 septembre 2023.

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Pour la deuxième fois en trois mois, un cyclone extra-tropical a mortellement touché l’État de Rio Grande do Sul.

Les fortes pluies et le vent ont cette fois-ci frappé la Vale du Taquari. Un village de 1500 habitants a pratiquement été englouti. Les secouristes ont retrouvé 15 morts dans cette bourgade de Muçum, à 150 kilomètres de la capitale de l’Etat, Porto Alegre. Les habitants ont tenté de se réfugier sur le toit des maisons pour échapper à la montée des eaux.

La tempête a également atteint l’État de Santa Catarina, un peu plus au nord. Elle a fait au moins un mort.

Plus de 50 000 personnes d'une soixantaine de villes ont été affectées et plus de 3700 d'entre elles ont dû quitter leur domicile, selon le dernier bilan des autorités locales.

Selon Wolnei Wollf Barreiros, secrétaire de la Défense civile du Rio Grande do Sul, plus de 300 millimètres de pluie sont tombés dans cet Etat ces dernières 24 heures.

En juin, un autre cyclone avait déjà provoqué la mort de 16 personnes.

Les cyclones se répètent avec une plus grande fréquence dans la région, et avec une violence atypique. Un phénomène associé au réchauffement climatique, par les spécialistes.

