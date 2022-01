Angleterre: bonnes affaires pour Tottenham et Manchester United

La joie du milieu de terrain néerlandais de Tottenham, Steven Bergwijn, après avoir marqué contre Leicester, lors du match en retard de la 17e journée de Premier League, le 19 janvier 2022 au King Power Stadium Geoff Caddick AFP

4 mn

Londres (AFP) – Tottenham et Manchester United ont fait deux bonnes opérations dans la course à l'Europe, mercredi, en remportant leurs matches en retard de la 17e journée de Premier League à Leicester (3-2) et Brentford (3-1).