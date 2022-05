Angleterre: Chelsea presque assuré du podium, Everton maintenu

Londres (AFP) – Tenu en échec par Leicester (1-1), jeudi, en match en retard de la 27e journée de Premier League, Chelsea est quasiment assuré de finir 3e cette saison, alors qu'Everton a remonté 2 buts de retard pour assurer son maintien en battant Crystal Palace (3-2).

Publicité Lire la suite

Déjà assurés d'un billet en Ligue des Champions, depuis la défaite d'Arsenal à Newcastle (2-0), lundi, les hommes de Thomas Tuchel ont 3 points d'avance sur Tottenham, 4e, mais surtout une différence de buts largement plus favorable (+42 contre +24).

Autant dire que même si le 19e et déjà relégué Watford venait s'imposer dimanche à Stamford Bridge, il est pratiquement inenvisageable que les Spurs, chez le 20e, Norwich, remontent cet écart.

Peu en verve ces derniers temps, Chelsea s'est laissé surprendre par une frappe à l'entrée de la surface de James Maddison (0-1, 6e).

Mais une belle volée de Marcos Alonso, sur un centre de Reece James, a permis à Chelsea de revenir au score avant la pause (1-1, 34e).

Le suspens des matches du jeudi concernait surtout le bas du classement, avec une lutte pour le maintien qui met aux prises Everton, Leeds et Burnley.

Les Toffees, 16e avec 36 points, soit 2 de plus que Burnley, qui était 18e et premier relégable avec 34, savaient qu'une victoire leur assurait le maintien.

L'attaquant de Crystal Palace Jordan Ayew (d) tacle l'attaquant d'Everton Anthony Gordon, le 19 mai 2022 à Liverpool Oli SCARFF AFP

Face au Crystal Palace de Patrick Vieira, ils ont pourtant totalement raté leur première période, encaissant des buts du Français Jean-Philippe Mateta (0-1 ,21e) et Jordan Ayew (0-2, 39e).

On saura peut-être un jour ce que Frank Lampard a dit à ses hommes à la pause, mais, en deuxième période, ils ont montré un tout autre visage.

Duel dramatique entre Leeds et Burnley

De retour dans le onze de départ après plusieurs semaines d'absence, c'est le défenseur Michael Keane qui a sonné la révolte en convertissant une déviation de la tête de Mason Holgate (1-2, 54e).

A un quart d'heure de la fin, une frappe de Dele Alli, entré à la pause, a été repoussée par Jack Butland, mais Richarlison, bien placé, a repris pour égaliser.

Et dix minutes plus tard, c'est Dominic Calvert-Lewin, longtemps blessé cette saison, qui a marqué le but du maintien de la tête, à la suite d'un coup-franc (3-2, 85e).

Le défenseur de Burnley Maxwel Cornet (g) à la lutte avec le milieu d'Aston Villa Emiliano Buendia, le 19 mai 2022 à Birmingham Geoff Caddick AFP

Avec 39 points, Everton ne peut plus être rejoint par ses deux rivaux, laissant Burnley et Leeds se livrer un duel à distance dramatique dimanche.

En allant prendre un point à Aston Villa (1-1), Burnley est ressorti de la zone rouge à la différence de but (-18 contre -38) devant les Peacocks.

Ils avaient ouvert le score sur un pénalty concédé par Emiliano Buendia pour une faute sur Maxwel Cornet et transformé par Ashley Barnes juste avant la pause.

Mais l'Argentin s'est rattrapé en égalisant au retour des vestiaires (1-1, 48e).

Les Claret and Blue peuvent remercier leur gardien Nick Pope, brillant sur une frappe de John McGinn (31e) ou une tête de Bertrand Traoré (80e), mais ils peuvent aussi s'arracher les cheveux en pensant à la double occasion ratée par Connor Roberts, arrêté par Emiliano Martinez et Wout Weghorst, qui a vu sa reprise à 6 mètres du but sauvée sur sa ligne par Tyrone Mings (85e).

Burnley accueillera Newcastle pour la dernière journée, alors que Leeds se rendra à Brentford, une équipe en forme actuellement.

© 2022 AFP