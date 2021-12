Angleterre: Chelsea renversé, Liverpool leader provisoire

L'attaquant belge de Liverpool Divock Origi, félicité par l'attaquant égyptien Mohamed Salah, après avoir marqué l'unique but de la victoire sur le terrain de Wolverhampton, lors de la 15e journée de Premier League, le 4 décembre 2021 JUSTIN TALLIS AFP

Londres (AFP) – Un but in extremis du remplaçant Divock Origi a permis à Liverpool de battre Wolverhampton (1-0) samedi et de s'emparer provisoirement de la tête de la Premier League, que Chelsea perd après sa défaite à West Ham (3-2).