Angleterre: débuts victorieux pour Rangnick avec Manchester, Tottenham enchaîne

Londres (AFP) – Manchester United n'a pas raté ses débuts sous les ordres de Ralf Rangnick en battant Crystal Palace (1-0), dimanche, et Tottenham a enchaîné une troisième victoire de rang contre Norwich (3-0), pour la 15e journée de Premier League.

. Manchester United recolle

Dirigé pour la première fois par l'Allemand Ralf Rangnick, Manchester United a poursuivi sa bonne série en battant Crystal Palace, pour se replacer dans la course à la Ligue des champions.

Avec 24 points, les Red Devils n'ont que trois unités de retard sur West Ham qui occupe la 4e place, la dernière qui qualifie pour la C1 en fin de saison.

Après avoir reçu son permis de travail en milieu de semaine, Rangnick n'a pas eu beaucoup de temps pour impulser des choses nouvelles dans l'équipe et il a reconduit le onze qui avait disposé d'Arsenal (3-2), jeudi, pour le dernier match de l'intérimaire Michael Carrick.

Pendant la première moitié du premier acte, on a tout de même vu un Manchester United bien plus actif sur le terrain, pressant haut et ne ménageant pas ses efforts, à l'image d'un Marcus Rashford très remuant sur le front de l'attaque.

La délivrance est venue sur un but de Fred, d'une frappe dans la lucarne, à moins d'un quart d'heure de la fin (1-0, 77e), quelques instants après que Jordan Ayew eut raté une énorme occasion, sur un corner (74e), pour l'équipe de Patrick Vieira.

La joie du milieu de terrain brésilien de Manchester United, Fred, félicité par le défenseur suédois Victor Lindelof, après avoir marqué à domicile face à Crystal Palace, lors de la 15e journée de Premier League, le 5 décembre 2021 au Stade d'Old Trafford

Ce succès doit d'ailleurs beaucoup au fait que, pour la première fois de la saison, Manchester n'a pas encaissé de but à domicile, un de ses gros points faibles jusqu'ici.

Si certaines options, comme le fait de placer Bruno Fernandes sur le côté, n'ont pas forcément convaincu, le match contre Berne en C1, qui comptera pour du beurre, mercredi, laissera un peu de temps à Rangnick pour réellement imprimer sa marque sur l'équipe.

Avec une qualification assurée comme premier du groupe pour les huitièmes de finale et sa place en embuscade en championnat, Manchester United est encore en position pour réaliser une saison satisfaisante.

. On n'arrête plus Tottenham

Après des victoires contre Leeds et Brentford, les Spurs ont continué à capitaliser contre des équipes à leur portée en dominant facilement Norwich (3-0), lanterne rouge depuis la première victoire de Newcastle en championnat, samedi, contre Burnley (1-0).

Un succès contre des Canaris qui n'avaient plus perdu depuis 4 journées et qui permet même aux Londoniens, avec 25 points, de se placer dans la roue de West Ham (4e avec 27 unités).

Si Harry Kane est encore resté muet, Lucas Moura, dès la 10e minute, a ouvert le score (1-0), avant que Davinson Sanchez ne double le score en seconde période (2-0, 67e) et que Son Heung-min ne clôture la marque (3-0, 77e).

La joie de l'attaquant sud-coréen Son Heung-Min, félicité par les milieux de terrain brésilien Lucas Moura et danois, Pierre-Emile Hojbbjerg, après avoir marqué le 3e but face à Norwich, lors de la 15e journée de Premier League, le 5 décembre 2021 au Hotspur Stadium

Alors que s'annonce un match décisif pour la qualification en Conférence Europa Ligue jeudi, contre Rennes, les Spurs ont fait le plein de confiance et affichent un visage aux antipodes de l'apathie manifestée sous Nuno Espirito Santo en début de saison.

