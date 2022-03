Angleterre: le patron de la Premier League salue la vente de Chelsea, les supporters remercient Abramovitch

Londres (AFP) – Le directeur général de la Premier League anglaise, Richard Masters, a salué jeudi la décision de Roman Abramovitch de mettre en vente le club de Chelsea dont les supporters ont remercié l'homme d'affaires russes pour sa "réussite sans précédent".

Le nom du milliardaire ne figure pour l'instant pas sur la liste britannique des sanctions visant des banques, entreprises et magnats pro-Kremlin après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine.

Mais la crainte d'une éventuelle saisie de ses actifs aurait poussé Abramovitch à se séparer du club londonien, comme il en a fait l'annonce officielle mercredi. L'oligarque de 55 ans s'est même engagé dans la foulée à faire don du "produit net" de la vente du club aux victimes de la guerre.

"La situation a dégénéré incroyablement vite au cours des sept derniers jours et il (Roman Abramovitch) est arrivé à la bonne conclusion", a jugé Richard Masters lors d'un forum consacré au football et organisé à Londres par le Financial Times. "La situation était devenue intenable. C'est une décision bienvenue, pour le bien de tout le monde, y compris les fans."

"La vente la plus rapide que nous ayons enregistrée jusqu'à présent est de dix jours, a poursuivi M. Masters. Il n'est pas impossible que ce délai soit battu, mais en principe une vente prend plusieurs semaines", a-t-il indiqué.

De leur côté les supporters de Chelsea ont exprimé leur gratitude envers Roman Abramovitch qui a fait de leur club l'un des plus puissants et compétitifs d'Angleterre et d'Europe depuis son arrivée en 2003.

Ainsi, le groupe Chelsea Supporters's Trust écrit dans un communiqué: "Le CST tient a exprimer toute sa gratitude à M. Abramovitch pour son affection, sa passion et son dévouement envers le Chelsea FC. Son soutien nous a apporté une réussite sans précédant durant son mandat. Les supporters de Chelsea n'oublieront jamais tout ce qu'il a fait pour notre club. Merci, M. Abramovitch".

Depuis l'arrivée du milliardaire russe, le club londonien a remporté 21 titres nationaux et internationaux, dont cinq titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des champions.

