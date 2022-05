Angleterre: Manchester City doit oublier Madrid

Londres (AFP) – Aussi cruelle qu'ait été sa désillusion en Ligue des champions, à Madrid, mercredi, Manchester City doit à présent se retourner vers la Premier league, où les Skyblues peuvent prendre trois points d'avance sur Liverpool à deux journées de la fin de la saison à condition de battre Newcastle dimanche (17h30).

Publicité Lire la suite

Le match nul concédé par les Reds à domicile samedi soir contre Tottenham (1-1) pour le compte de la 36e journée peut être un tournant dans la course au titre. Au classement, les Reds comptent désormais 83 points, autant que Manchester City et avec une différence de buts légèrement favorable (+64 contre +63), mais un match de plus.

Reste à savoir dans quel état mental se trouvent leurs rivaux.

"On n'a pas parlé. Aucun mot ne peut nous aider face à ce que nous ressentons tous." Vendredi, moins de 48 heures après l'incroyable effondrement de son équipe qui avait remporté le match aller 4-3 et menait 1-0 face au Real, en demi-finale de C1, pour finir par perdre 3-1 en prolongation et être éliminée, Pep Guardiola n'a pas minimisé l'état de choc dans lequel son équipe se trouve.

La star de Liverpool Mohamed Salah après une occason manquée, contre Tottenham, le 7 mai 2022 à Anfield Paul ELLIS AFP

"C'est juste une question de temps, de dormir aussi bien que possible et de penser à l'objectif suivant", a-t-il ajouté en conférence de presse avant la rencontre de la 36e journée face aux Magpies.

"Bon pour nous"

Car, du temps pour ravaler son énorme déception, City n'en a précisément pas. D'ailleurs, Pep Guardiola ne s'attend pas à ce que ses joueurs oublient Madrid d'ici dimanche. "Comment est-ce qu'on pourrait l'oublier ? On jouera contre Newcastle en y pensant, c'est certain", a-t-il dit.

Mais "ce qu'on a vécu à Madrid nous servira à l'avenir en tant que club, en tant qu'équipe. Les gens ne se rendent pas compte, mais je vous le dis, c'est bon pour nous", est-il même allé jusqu'à avancer.

Comment City, toujours en quête d'un sacre en C1, avait-il digéré ses échecs passés en Europe ? Si le titre était soit déjà acquis ou presque (2017/2018, 2020/2021), soit déjà perdu (2019/2020), le précédent de la saison 2018/2019 a de quoi rassurer les supporters.

Paul ELLIS AFP/Archives

Manchester City avait alors deux points de retard sur Liverpool, mais devait disputer un match de plus, quand il avait été sorti en quart par Tottenham (0-1, 4-3), après un match retour incroyable où un but décisif lui avait été refusé dans le temps additionnel par la VAR pour un hors-jeu dans la construction de l'action.

Ironie du calendrier, City avait retrouvé les Spurs en championnat trois jours plus tard pour les battre à nouveau (1-0) et boucler la saison avec cinq victoires de suite.

Une série qui leur avait permis de devancer les Reds, qui avaient aussi fait le plein de leur côté, d'un petit point au final.

La gestion des retrouvailles avec les joueurs sera donc vitale.

"Samedi, ce sera la première fois qu'on sera ensemble", a rappelé le Catalan.

"On va parler de qui nous sommes en tant qu'équipe, de ce que nous avons fait sur cette demi-finale, d'à quel point nous avons été bons, pas que sur ces deux matches mais toute la saison et essayer de l'être encore sur les dernières semaines", a-t-il glissé.

"C'est probablement l'un des moments, depuis que je suis entraîneur, où je suis le plus fier d'être dans ce club, jusqu'au dernier jour, on donnera tout ensemble", a-t-il promis.

© 2022 AFP