Après des années moroses, la publicité repart en fanfare au Super Bowl

Les grandes marques Gillette, Lay's, Budweiser et BMW s'affichent en arrière-plan des logos des Cincinnati Bengals et des Los Angeles Rams à Washington, DC, le 9 février 2022 Olivier DOULIERY AFP

4 mn

New York (AFP) – Après des années difficiles, marquées par la politique et la pandémie, la publicité prépare un feu d'artifice au Super Bowl, dimanche, avec retour de grandes marques et célébrités en pagaille, pour montrer une Amérique qui se relève, en donnant priorité à l'humour.