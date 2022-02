Après son accident, Egan Bernal confronté à "la course la plus difficile" de sa vie

Le cliché du coureur star de la Colombie Egan Bernal sur son lit d'hôpital publié sur son compte Intagram le 3 février 2022 - Instagram account of @eganbernal/AFP

Bogota (AFP) – Près de vingt fractures, cinq opérations et la vie qui ne tient qu'à un fil: le champion cycliste colombien Egan Bernal a avoué jeudi disputer la "course la plus difficile" de sa vie, dans un message envoyé depuis son lieu de convalescence.