Tenzin Gyatso, le 14e Dalaï Lama: une vie en exil

Les Dalaï Lamas les plus marquants

Tous les Dalaïs Lamas sont issus de la puissante branche Gelugpa du bouddhisme tibétain. Cette école, fondée au début du 16e siècle par le lama Tsongkhapa, avait pour objectif de redonner toute sa place au code éthique des moines. Elle devient rapidement la première force politique et religieuse du Tibet : le premier Dalaï Lama ne pouvait donc qu’en faire partie.

■ Le moine Gendün Drub (1391-1474), neveu du fondateur de l’école Gelugpa, est reconnu de manière posthume comme le premier Dalaï Lama. Il aura passé sa vie à diffuser les enseignements de son oncle, travaillant particulièrement à faire respecter les préceptes moraux négligés dans les monastères.

■ Chaque Dalaï Lama est considéré comme étant la réincarnation de son prédécesseur et d’Avalokiteshvara, le bodhisattva (terme sanskrit désignant ceux qui ont atteint « l’état d’éveil ») de la compassion. Le second Dalaï Lama, Gendün Gyatso (1543-1588) enseigne à des princes et à des Tibétains de pouvoir qui garantissent sa sécurité politique et économique, ce qui assoie l’autorité des Gelugpa. Le Dalaï Lama suivant, Sonam Gyatso (1543-1588), sera le premier à porter le titre de son vivant. Il popularise encore plus la doctrine Gelugpa en prêchant auprès du voisin mongol. C’est d’ailleurs Lyönten Gyatso (1589-1616), le fils d’un prince mongol, qui devient le quatrième Dalaï Lama (et le seul aujourd’hui encore d’origine non-tibétaine), ce qui renforce les liens entre les deux pays alors que le Tibet est en proie à la guerre civile.

■ Le règne de Lobsang Gyatso (1617-1682), surnommé « le Grand Cinquième », a fortement marqué le Tibet : c’est lui qui permet l’unification du pays en 1642 après la guerre civile. Et, alors que le Dalaï Lama acquiert le statut de protecteur du Tibet, c’est autour de sa fonction et du palais qu’il fait construire à Lhassa que se crée l’identité du pays. Sa renommée était telle que sa mort fut cachée pendant plus de dix ans.

■ Du 6e au 12e, les Dalaï Lamas furent loin d’égaler leurs aînés. Le 6e, Tshangyang Gyatso (1683-1706), ne voulait pas devenir Dalaï Lama, il passera son règne à monter à cheval et à sortir avec ses amis. Les hiérarques Gelugpa le feront arrêter et déporter – il mourra sur le chemin de l’exil. Les Dalaï Lamas suivants perdent leur pouvoir politique à mesure que la Chine exerce un contrôle de plus en plus important sur Tibet, au point d’en faire une colonie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La Chine commence d’ailleurs à intervenir dans le choix des Dalaï Lamas, et les quatre qui se succèdent au XIXe siècle meurent tous très jeunes. On ne sait pas s’ils ont été assassinés par des agents chinois ou par des aristocrates tibétains refusant d’être affaiblis par des Dalaï Lamas forts.

■ La situation change avec le 13e Dalaï Lama, Thubten Gyatso (1876-1933), qui s’élève contre la mainmise chinoise sur le Tibet et les incursions armées des Britanniques. Il s’exile en Mongolie en 1904, rentre au Tibet cinq ans plus tard pour constater que la Chine a davantage renforcé son pouvoir sur le pays, matant une rébellion dans le sang. Thubten Gyatso s’enfuit en Inde, mais revient en 1911 lorsque les Tibétains profitent de la révolution en Chine pour reprendre le contrôle du pays. Le 13e Dalaï Lama coupe alors tout lien avec la Chine et proclame le Tibet indépendant. Il décide de réformer et moderniser son pays, mais se heurte à de nombreuses résistances. Néanmoins, il reste un des Dalaï Lamas qui aura le plus marqué les Tibétains.