Coronavirus: l'épidémie flambe en Inde, l'État du Kerala durcit ses mesures

L'Inde est devenue ce dimanche le 3e pays du monde le plus touché par la pandémie : le pays a enregistré un peu moins de 25 000 nouveaux cas et 613 morts dues au coronavirus en 24 heures, dépassant ainsi la Russie. Un État a déjà prévenu sa population que la lutte sera longue : le Kerala, dans l’extrême sud du pays, vient de prolonger les mesures de distanciation physique pendant un an.

De notre correspondant à New Delhi,

Le virus est là pour longtemps et le Kerala prévient ses administrés : les mesures d’exception vont demeurer jusqu’en juillet 2021 et elles sont encore plus strictes.

Ne pas porter de masques en public est maintenant passible 120 euros d’amende, – ce qui est extrêmement élevé pour l’Inde –, les mariages ne peuvent compter plus que 50 personnes, les funérailles de personnes non malades du Covid-19, 20 personnes maximum. Les processions, rassemblements religieux ou politiques sont suspendus, sauf autorisation exceptionnelle, et ne doivent pas réunir plus de 10 personnes.

Le Kerala est le premier État indien à étendre ces mesures aussi longtemps, et fait encore une fois figure de pionnier. Il a été le premier État touché en janvier, mais grâce un système public de santé très performant, il a réussi à empêcher une large contagion.

Avec 35 millions d’habitants, le Kerala n’a enregistré que 5 400 cas et 26 décès. Toutefois, ce chiffre des cas a bondi de 5% ce dimanche, ce qui a poussé les autorités à imposer un nouveau confinement total de la capitale de l’État pour une semaine.

