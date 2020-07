Japon: plusieurs morts dans des pluies diluviennes sur l'île de Kyushu

Des pluies torrentielles s’abattent depuis samedi dans l'île de Kyushu, au sud-ouest du Japon. Seize personnes sont présumées décédées, une dizaine d’autres sont portées disparues. Des équipes de secours et des soldats des forces d'autodéfense tentent toujours de retrouver des personnes bloquées dans leurs habitations.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

L'Agence de la météorologie japonaise a placé l'île de Kyushu sous son plus haut niveau de vigilance pour les inondations et les glissements de terrain. Chaque heure, près de 100 millimètres de pluies torrentielles sont tombées sur les régions de Kumamoto et Kagoshima.

Quatorze morts dans une maison de retraite

Ces régions hébergent deux centrales nucléaires. Les chaînes de télévision montrent des images de ponts brisés, de routes coupées. Les inondations ont submergé une maison de retraite, noyant quatorze de ses résidents. La chaîne de télévision NHK rapporte que ces quatorze personnes sont dans un état « d'arrêt cardio-respiratoire », un terme d'usage au Japon avant la confirmation officielle d'un décès par un médecin.

Respect des distances de distanciation dans un centre qui héberge les personnes évacuées. Kyodo/via REUTERS

200 000 personnes évacuées

Le Japon est en pleine saison des pluies. Même si les avis d'évacuation sont sans caractère obligatoire, près de 200 000 habitants des préfectures de Kumamoto et Kagoshima ont reçu des recommandations d'évacuer leur domicile et se trouvent dans des refuges. Le souci pour les autorités est d'éviter la propagation du coronavirus. Chaque personne porte un masque et respecte une distance de plus de deux mètres entre les familles.

