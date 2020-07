Coronavirus au Japon: l’application de traçage remporte un grand succès

Au Japon, une application de traçage de contacts par smartphone, similaire au StopCovid français, vient d'être lancée. Et elle remporte un grand succès dans ce pays, où, d'après les derniers sondages en date, 95% de la population redoute une deuxième vague de l'épidémie.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Tokyo,

En moins de dix jours, une demi-douzaine de millions de Japonais ont téléchargé le StopCovid nippon. A l'image de ces Tokyoïtes. « J'avais peur que mes données personnelles soient conservées et utilisées par cette appli, mais le gouvernement a promis que ce ne serait pas le cas. Du coup, j'ai déstressé et l'ai téléchargée », raconte une femme. « Je trouve ce système pratique et prudent car, dans mon travail, chaque jour, je dois échanger avec énormément de gens », poursuit un homme. « En croisant des gens sans masque dans la rue ou en en prenant des trains bondés, dit un autre, comme chaque jour, pour aller travailler, je me mets en danger, en fait. Donc cette appli me rassure. Si j'ai eu des contacts avec quelqu'un qui a attrapé le virus, mieux vaut le savoir très vite.. »

Mais l'appli a déjà connu de gros problèmes techniques, et elle ne fait pas l'unanimité. « Ce traçage, en réalité, ce n'est rien d'autre que de la surveillance de masse », confie ce monsieur. « Cette appli me fait un peu peur. En termes de respect de la vie privée, je la trouve terriblement intrusive... », enchaîne un citoyen japonais. « Ce système, ce n'est vraiment pas pour moi! J'ai 70 ans, renchérit une dame. Donc vous pensez bien que télécharger des applis, ça me dépasse, techniquement.. »

Près d'un Japonais sur trois a 65 ans ou plus. Cela complique la tâche du gouvernement, qui veut que 60% de la population télécharge cette application...

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne