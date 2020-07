Retraits de troupes en trompe-l'oeil pour l'Inde et la Chine dans l'Himalaya

La région himalayenne du Ladakh. Ashik Gowdar pour RFI

Texte par : Sébastien Farcis Suivre 2 min

La Chine et l’Inde seraient en phase de désescalade militaire, à leur frontière contestée du Ladakh, dans l’Himalaya. C’est en tout cas ce qu’affirment les autorités indiennes, après des discussions entre les chefs de sécurité nationale des deux bords. Les deux armées les plus puissantes d’Asie ont eu plusieurs accrochages depuis deux mois, dont l’un a entraîné la mort de dizaines de soldats des deux bords, le plus meurtrier depuis un demi siècle. Toutefois, il faudra du temps avant de parler de réelle accalmie.