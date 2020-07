Amnesty International accuse l'armée birmane de crimes de guerre

Des familles ayant fui le conflit entre la rébellion de l'Arakan Army et l'armée birmane, le 29 juin 2020. Cette dernière a brûlé des villages accusés d'aider la rébellion. AFP Photo

L’armée birmane est encore accusée de graves violations des droits humains. L'ONG Amnesty International dénonce ce mercredi 8 juillet les frappes aériennes des militaires birmans qui ont tué des civils dans l’ouest du pays. Dans cette région, l’armée se bat face à une rébellion et les combats s’intensifient depuis un an et demi.