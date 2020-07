Coronavirus en Inde: de nombreux professionnels de santé privés d'assurance

Un médecin prélève de la matière d'un Indien pour le tester, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, à Chennai, le 13 avril 2020. REUTERS/P. Ravikumar

Texte par : RFI Suivre 1 min

Les médecins sont souvent les premières personnes infectées par le nouveau coronavirus, et pourtant, elles ne sont pas toujours les mieux protégées. Ni même assurés. C’est le cas en Inde, où l’essentiel des professionnels publics de santé des zones les plus défavorisées sont en contrats précaires et ne bénéficient donc pas toujours d’une assurance de santé.