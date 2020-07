La Chine affronte des crues hors normes dans le Sud

Les inondations continuent de sévir dans le sud de la Chine en cette saison des pluies. Des crues exceptionnelles ont déjà provoqué la mort de plus de 140 personnes sans compter les disparitions, et la montée des eaux du fleuve Yangtsé continue d’inquiéter.

Avec notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu

Après 76 jours de confinement stricts pendant l’épidémie de coronavirus, les habitants de Wuhan pensaient avoir vécu l’un des épisodes les plus traumatisants de leur existence. C’était sans compter sur les pluies torrentielles qui s’abattent depuis fin mai dans la mégapole, logée sur le Yangtsé, le fleuve le plus long d’Asie. Dans la ville du centre de la Chine, les ferries, les trains et les avions sont immobilisés.

Au total, c’est toute la moitié sud du pays qui est frappée par ces inondations. Dans la province du Jiangxi, au sud de Wuhan, les autorités locales ont annoncé l’évacuation de 432 000 personnes et la région a hissé son niveau d’alerte au rang le plus élevé.

20 millions de personnes touchées

En début de semaine, le Premier ministre Li Keqiang s’est rendu dans un village sinistré du Guizhou avant d’annoncer une augmentation des fonds alloués pour aider les victimes de ces crues exceptionnelles.

Le bilan national fait état de plus de 20 millions de personnes affectées et de 7,6 milliards d’euros de pertes. Un bilan encore provisoire, d'autant que de larges averses devraient encore s'abattre sur tout le sud du pays, de la province du Sichuan à l’Ouest en passant par le Hunan.

