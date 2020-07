La réputation du bac chinois entachée par des scandales d'usurpations d'identité

Des étudiants chinois sortent de leur dernier examen du «gaokao» à Pékin le 10 juillet 2020. AP Photo/Mark Schiefelbein

Texte par : RFI Suivre 2 min

Souvent réputé comme l’examen le plus difficile au monde, le « Gaokao », l’équivalent chinois du baccalauréat, est surtout déterminant dans la vie d’un jeune lycéen. En fonction de la note obtenue, le candidat pourra accéder aux universités les plus prestigieuses du pays, mais de nombreuses usurpations d’identité ont été révélées et largement commenté en Chine.