Coronavirus au Japon: deux foyers d'infection dans des bases américaines d'Okinawa

Un avion militaire américain décolle de la base aérienne de Futenma à Okinawa, où un foyer de coronavirus a été découvert à la mi-juillet 2020. JIJI PRESS / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

Deux des principales bases américaines d'Okinawa, tout au sud du Japon, ont été mises en confinement après que plus de 60 Marines ont été infectés par le coronavirus ces derniers jours. Le gouverneur de l'ile d'Okinawa, Denny Tamaki, demande au commandant des forces américaines de prendre des mesures de prévention plus strictes et d'être plus transparent dans la communication avec les autorités de l'ile au sujet de la présence du virus dans les bases américaines.