Hong Kong: le succès de la primaire donne l'espoir d'une victoire aux démocrates

Une volontaire présente une pancarte avec un QR code à scanner pour voter aux primaires pan-démocrates à Hong Kong, le 12 juillet 2020. ISAAC LAWRENCE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

À Hong Kong, plus de 600 000 personnes ont participé aux « primaires » de l’opposition pro-démocratie ce week-end. Le scrutin a eu lieu malgré plusieurs tentatives d’intimidation par les autorités, pendant une alerte canicule et alors que Hongkong affronte une nouvelle vague de cas de Covid-19 plus virulente que les précédentes.