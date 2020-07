Des dizaines de millions de Chinois touchés par les inondations

Les voies inondées menant aux docks de Wuhan, au bord du fleuve Yangtsé, après les pluies saisonnières dans la capitale provinciale du Hubei au centre de la Chine, le 8 juillet 2020. STR / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

Les pluies sont habituelles en cette saison de la mousson dans le sud et le centre de la Chine, mais le fleuve Yangtsé est à un niveau inquiétant et menace désormais Wuhan et ses 11 millions d’habitants.

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde Près de 38 millions de personnes sont touchées par les inondations dans le sud et le centre de la Chine. Certains ont ressorti les photos de l'été 2016 où déjà les eaux du plus long fleuve d'Asie avaient envahi les berges du district de Wuchang à Wuhan. Il y a notamment l'image de ce pavillon traditionnel. Et comme il y a 4 ans, seul le toit en pagode est encore émergé face aux tours de verres de la capitale du Hubei. À lire aussi : [En images] La Chine affronte des crues hors normes dans le Sud Selon les médias locaux, le fleuve aurait atteint sa troisième plus haute marque en certains endroits. Dans la sous-préfecture de Xiantao, le niveau serait même à son maximum. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une personne tous les dix mètres en train de surveiller la digue et le niveau du fleuve de crainte que celui ne sorte de son lit comme cela s'est produit dans les provinces voisines du Jiangxi ou de l'Anhui ces derniers jours. Des maisons avalées par les flots Au total, des alertes ont été émises aux abords de 433 fleuves ou rivières, a indiqué lundi le ministère des Ressources en eau. Sur d'autres images diffusées ce week-end, les pluies torrentielles ont en effet provoqué l'effondrement des rives où des maisons entières sont avalées par les eaux déchaînées sous le regard sidéré des téléphones portables. La situation n'est pour l'instant pas aussi alarmante à Wuhan. Les autorités se veulent rassurantes et affirment que les digues ont été renforcées et les zones d'habitations repoussées sur les berges du Yangtsé après les grandes crues de 1998.