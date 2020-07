Inde: l’État du Bihar va reconfiner plus de 100 millions de personnes

En Inde, ce sont plus de 100 millions d’habitants qui vont être reconfinés pour deux semaines. L’État du Bihar, au nord-est, a décidé d’imposer cette nouvelle mesure stricte à partir de jeudi et pour 15 jours, pour enrayer la soudaine augmentation de cas de Covid-19 dans cet État.

De notre correspondant à New Dehli, Sébastien Farcis

Si l’on en croit les chiffres officiels, le Bihar a enregistré moins de 20 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, et 150 morts. Minime, pour 100 millions d’habitants. Mais ces chiffres sont peu représentatifs, à cause du faible nombre de tests. Ils augmentent tout de même d’environ 6% par jour.

Or, le Bihar est l’un des États les plus pauvres du pays, et les hôpitaux publics pourraient être rapidement dépassés si le virus se répand davantage. Les autorités choisissent donc la manière forte : tous les commerces et bureaux ainsi que beaucoup de marchés vont fermer jusqu’au 31 juillet, et les transports publics vont s’arrêter.

Nombre de cas stable dans les mégapoles

L’Inde fait face à une propagation géographique du coronavirus: les mégapoles de New Delhi et de Bombay, frappées de plein fouet depuis deux mois, connaissent aujourd’hui une stabilisation du nombre de cas, alors que l’est et le sud, plus épargné, voit le virus se répandre.

La ville méridionale de Bangalore, par exemple, entre aussi ce mercredi en confinement total pour une semaine, afin d’espérer freiner la propagation du virus.

