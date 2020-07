Indonésie: quelles sont les réelles ambitions du groupe islamiste Jemaah Islamiyah?

Des militants islamistes emprisonnés à la prison de Porong dans l'est de Java en 2011 (image d'illustration). AP Photo/Achmad Ibrahim

Texte par : Gabrielle Maréchaux

En Indonésie, deux dirigeants du groupe islamique Jemaah Islamiyah ont été condamnés à sept et six ans et demi de prison pour terrorisme lundi 20 juillet. Les leaders de ce groupe devenu tristement célèbre pour avoir fomenté l’attentat le plus meurtrier qu’a connu l’Indonésie en 2002 ont été condamnés pour avoir envoyé des combattants en Syrie. Un mode opératoire qui en dit beaucoup sur les ambitions à long terme du groupe terroriste.