Coronavirus: inquiétude à Hong Kong après un nouveau record de contaminations

La situation sanitaire devient très compliquée à Hong Kong, où l'épidémie de coronavirus avait presque disparu. 113 nouveaux cas de contaminations ont été signalés mercredi 22 juillet, ce qui constitue un nouveau record dans la région semi-autonome. La ministre de la Santé évoque un moment « critique » et appelle la population à annuler toutes les sorties inutiles.

Publicité Lire la suite

« Les deux prochaines semaines seront décisives », a reconnu Sophia Chan, mercredi 22 juillet. La ministre de la Santé a appelé les Hong-Kongais à agir tous ensemble face au Covid-19 en réduisant leurs activités au strict minimum.

Il y a un peu plus de deux semaines, les autorités de Hong Kong avait ordonné la fermeture des salles de sport et des discothèques, ainsi que le port du masque dans les transports en commun. Ces mesures n'ont pas suffit a freiner l'épidémie. À partir de ce jeudi 23 juillet, le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces publics fermés. Les contrevenants s'exposeront à des amendes pouvant aller jusqu'à plus de 500 euros.

Les autorités sanitaires peinent à identifier les sources de transmission

Sur les 113 nouvelles contaminations signalées mercredi – nouveau record quotidien à Hong Kong –, seules 8 sont des cas importés, notamment des Philippines, d'Inde, des États-Unis et du Kazakhstan. Ces deux derniers pays ont d'ailleurs été ajoutés à la liste des « pays à haut risque ». Leurs ressortissants devront dorénavant présenter un test PCR négatif avant l'embarquement et seront soumis à une quarantaine non pas à leur domicile mais dans un hôtel.

La grande inquiétude des autorités sanitaires réside dans leur incapacité à identifier les sources de transmission dans 60% des cas de nouvelles contaminations. Une situation extrêmement préoccupante dans ce territoire très densément peuplé de 7,5 millions d'habitants. Depuis l'apparition du virus à Hong Kong, 2 132 infections et 14 décès ont été comptabilisés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne