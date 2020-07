Coronavirus au Japon: les habitants de Tokyo appelés à «rester chez eux»

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike appelle les habitants de la mégalopole japonaise à rester chez eux en ce début d'un long week-end de quatre jours, suite à une forte augmentation de nouvelles infections au coronavirus depuis la mi-juillet.

Avec notre correspondant à Tokyo,Frédéric Charles

Près de 300 nouveaux cas quotidiens d'infections ont été enregistrés la semaine dernière. La capitale japonaise est à son niveau d'alerte maximum et les experts avertissent que les cas quotidiens de coronavirus se propagent rapidement dans toutes les catégories de population.

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, note que les nouvelles infections ne se limitent plus aux bars et boites de nuit mais s'étendent aux restaurants, dans des entreprises et des écoles. Tokyo recense près de 40 % de tous les cas d'infections enregistrés dans l'archipel. Mais le Japon reste un des pays les moins touchés par le coronavirus.

Pas de confinement à Tokyo

La nouvelle vague d'infection à Tokyo suscite de l'inquiétude. Certains experts craignent que l'épidémie dans la capitale prenne des proportions aussi désastreuse qu'à New York.

Les médias reprochent à la gouverneure de Tokyo de ne pas renouveler les contrats passés avec les hôtels pour accueillir en quarantaine des personnes présentant des symptômes d'infection. Et de ne pas s'assurer que le système médical puisse traiter un nombre plus important de personnes en état grave.

Le gouvernement japonais n'envisage pas de placer Tokyo en état de confinement. Et pour cause : la capitale assure à elle seule près du quart du PIB japonais.

