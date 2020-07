Inde: la peur du coronavirus génère un trafic de plasma de patients guéris

Devant la banque du plasma de New Delhi, le 2 juillet 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis

Texte par : Sébastien Farcis Suivre 2 mn

L’Inde, troisième pays le plus touché par le Covid-19, peine à réduire la croissance du nombre de cas. Le pays a enregistré le 22 juillet plus de 45 000 nouveaux cas et 1 100 décès depuis 24 heures, un record inquiétant. Cette peur du virus fait naître un nouveau trafic de plasma de patients guéris. Un composant du sang qui peut en effet aider les personnes infectées.