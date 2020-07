Inde: manifestation contre le projet de réforme sur les études d'impact environnemental

Des jeunes s'apprêtent à aller se rafraîchir dans la rivière Yamuna très polluée sous un pont à la périphérie de New Delhi, le 23 juillet 2020 (image d'illlustration).

En Inde, le gouvernement veut faciliter la reprise économique à tout prix. Il a ainsi prévu de diluer les règles qui imposent des études d’impact environnemental avant l’ouverture d’une usine ou le lancement de grands travaux. Les militants environnementaux sont révoltés, et certains manifestent tous les vendredis devant le ministère de l’Environnement.

De notre correspondant à New Delhi,

Ils sont une dizaine et arrivent discrètement devant le ministère de l’Environnement à New Delhi, la capitale indienne. Soudain, ils se déploient devant le bâtiment et déroulent des pancartes qui dénoncent la réforme du mécanisme d’étude d’impact environnemental.

Chittarajan Dubey est l’un des organisateurs de cette manifestation éclair. « Les militants environnementaux sont révoltés par ce projet de réforme, car cela va détruire l’écologie et empirer la crise climatique, dit-il. La protestation est forte sur les réseaux sociaux mais beaucoup ont peur de sortir à cause de la pandémie. Et la police ne nous autorise pas à manifester. »

Prix à payer pire que le Covid-19

Le gouvernement indien dit vouloir simplifier ce processus d’étude et a donc prévu de réduire le recours aux consultations publiques, ce qui inquiète le professeur Ramachandra, de l’Institut des sciences de Bangalore.

« Ils pourront élargir une route de 35 mètres sans consultation publique, et cela peut détruire un écosystème vital, explique-t-il. Ces déforestations vont augmenter les contacts entre les hommes et les animaux sauvages, ce qui peut faire émerger de nouvelles maladies. Le prix que nous allons payer sera alors bien plus important que celui du Covid-19. »

Le ministre de l'Environnement affirme qu’il a reçu des centaines de milliers de réactions et les prendra en compte avant de publier le décret final dans les mois qui viennent.

