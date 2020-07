Reportage

JO de Tokyo: les Japonais n'y croient plus

Des passants portant des masques protecteurs passent devant un écran montrant un compte à rebours des jours avant les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Tokyo, 23 juillet 2020. REUTERS/Issei Kato

Texte par : Bruno Duval 2 mn

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo aurait dû se dérouler ce vendredi 24 juillet. Mais l'épidémie de coronavirus en a décidé autrement : elle aura donc lieu dans 364 jours très exactement, le 23 juillet 2021. Du moins, si dans un an la situation sanitaire le permet. Les Japonais, en tout cas, n'y croient plus, d'après tous les sondages. Et ils ne sont même plus demandeurs, en fait.