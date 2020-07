Une baleine s'échoue près d'une plage indonésienne

Une baleine de 100 tonnes a été retrouvée près d'une plage sur l’île de Timor, dans le sud de l'Indonésie. Les autorités ignorent encore ce qui a causé la mort du plus grand mammifère au monde et ont passé la semaine à déplacer la carcasse pour pouvoir l’enterrer sur la plage.

Avec notre correspondante dans la région, Gabrielle Maréchaux

Ils ont dû s’y reprendre à plusieurs reprises. Lorsque cette baleine de 29 mètre de long a été découverte par des pêcheurs lundi matin, les autorités sont rapidement arrivées sur place avec comme objectif de ramener ce gigantesque corps mort sur le rivage pour l’enterrer dans le sable puis attendre avant de déterrer son cadavre pour analyser. Une tâche titanesque qui a finalement pu être exécuté dans la nuit de jeudi à vendredi, mais qui laisse bon nombre de questions sans réponse.

Les autorités maritimes ont estimé que l’animal devait être âgé de 70 ans, et dérivait sans vie depuis peut-être plusieurs années.

La cause de sa mort reste elle une grande inconnue, aucune blessure n’a été noté sur le corps de l’animal, mais les médias locaux n’ont pas manqué de rappeler un précédent dans la région : en 2018, un autre cétacé avait échoué sur l’île de Kapota. Dans son estomac, les autorités avaient notamment trouvé 115 gobelets et quatre bouteilles en plastique. Une trouvaille consternante qui n’a pas pu être identifiée comme la cause certaine de la mort du cétacé, mais qui avait considérablement alarmé la communauté scientifique.

