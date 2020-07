Coronavirus: la Corée du Sud dévoile son pire bilan en quatre mois

La Corée du Sud a signalé ce 25 juillet 2020 une recrudescence des cas de Covid-19. Le pays a enregistré son bilan le plus élevé en près de quatre mois, avec des dizaines de cas importés.

Comme d’autres pays d’Asie, la Corée du Sud semble subir une recrudescence de cas de nouveau coronavirus. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont en effet annoncé, ce 25 juillet 2020, leur bilan le plus élevé depuis près de quatre mois. Elles ont fait état de 113 nouveaux cas, dont 86 personnes arrivées de l'étranger. Cela porte le total national à 14 092 selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).

Bilan le plus élevé depuis le 31 mars

Il s'agit bel et bien du bilan le plus élevé depuis le 31 mars, lorsque la Corée du Sud a fait état de 125 nouveaux cas. C'est aussi la première fois que plus de 100 cas sont annoncés depuis le 1er avril.

Depuis cette période, des mesures strictes ont été prises. Une quarantaine de deux semaines est ainsi imposée à toute personne arrivant de l'étranger.

En février, la Corée du Sud était la deuxième nation le plus touchée par l'épidémie après la Chine où le Covid-19 est apparu. Mais les autorités sud-coréennes sont parvenues à maîtriser la situation grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, et ce sans imposer de confinement obligatoire.

Des mesures de précaution globalement assouplies

Les consignes de distanciation sociale ont toutefois été assouplies après les vacances de début mai 2020. Le pays avait ainsi, globalement, retrouvé un fonctionnement normal.

Des mesures de distanciation sociale ont cependant ensuite été à nouveau imposées, fin mai, après l'apparition de foyers de contamination à Séoul et à proximité de la capitale.

Cette augmentation des cas intervient alors que la Corée du Sud doit autoriser à partir de ce dimanche des spectateurs à assister en nombre limité aux rencontres sportives.

