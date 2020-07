Inde: grève géante des travailleuses médicosociales dans le Karnataka et à Delhi

En Inde, les travailleuses médicales des quartiers pauvres sont en première ligne pour combattre le Covid-19, mais demandent de meilleurs salaires et une protection médicale. 40 000 d’entre elles sont en grève dans l’État du Karnataka, rejointes par l’État de Delhi.

De notre correspondant à Bangalore,

Dans un bidonville de Bangalore, Shiva Rathna et sa collègue portent le sari rose des travailleuses Asha, payées par l’État pour pratiquer des soins communautaires. Mais au lieu de faire du porte-à-porte, elles restent depuis deux semaines à la maison. « Même les infirmières ne viennent plus ici, il n’y a que les travailleuses Asha, explique-t-elle. C’est nous qui surveillons les personnes avec des symptômes pour le gouvernement mais on ne nous fournit pas de salaire pour cela, pas d’équipement. Je n’ai reçu qu’un petit flacon de gel hydroalcoolique ce mois-ci ! »

Les travailleuses « Asha » prennent principalement soin des femmes enceintes dans les quartiers pauvres. Mais depuis la pandémie, elles sont en première ligne pour repérer les cas de coronavirus et tracer leurs contacts.

Travail non payé

Face à cette surcharge de travail et aux risques, elles réclament aujourd’hui des équipements, une revalorisation salariale, une assurance santé. Environ 40 000 d’entre elles sont en grève dans le Karnataka. « Nous sommes rémunérées à la tâche. Par exemple, si je prends soin d’une femme enceinte, je suis payée 3 euros, précise Murthy Rama, présidente du syndicat de cet État. Mais le travail supplémentaire que nous faisons pour le Covid ne nous est pas rétribué. Tous les États de l’Inde font face au même problème. Les travailleuses Asha de Delhi viennent de nous rejoindre dans la grève. »

L’Inde compte presque un million de travailleuses « Asha », véritable colonne vertébrale du système de santé. Une grève généralisée pourrait accélérer la transmission communautaire du virus qui explose dans le pays.

