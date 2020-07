Mukesh Ambani, premier indien dans le top 5 des hommes les plus riches du monde

Le multi milliardaire Mukesh Ambani a rejoint le club des cinq hommes les plus riches de la planète. Son entreprise Reliance pèserait aujourd'hui 156 milliards d’euros. C’est une première pour un Indien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant en Inde, Côme Bastin

Il est l’homme le plus riche du pays et sûrement aussi l’un des plus célèbres. Mukesh Ambani, dont l’excentrique résidence de 173 mètres de haut est un symbole de Bombay, est devenu le 5e homme le plus riche du monde. Sa fortune personnelle est de 66 milliards d’euros.

Longtemps dominé par des Américains et Européens, ce cercle accueille un Indien pour la première fois. En quelques mois, l’homme d’affaires a gagné 9 places dans le classement Bloomberg des milliardaires et a dépassé des célébrités telles qu’Elon Musk, Warren Buffet ou les fondateurs de Google.

Multiplication des investissements

Mukesh Ambani a bénéficié d’investissements fructueux au sein de Facebook et de la promesse de prochains rachats de parts de son entreprise Reliance par Amazon. Opérant dans les secteurs de l’énergie, la chimie, la défense mais aussi la distribution, Reliance est aujourd’hui évaluée à 156 milliards d’euros. Il a également noué un partenariat avec Google.

L’entreprise s’était retrouvée au cœur d’une controverse politique suite à la vente d'avions de combat Rafale à l’Inde par la France. Ce samedi 25 juillet, Reliance vient par ailleurs de dépasser le groupe Exxon dans le secteur de l’énergie, devenant numéro 2, derrière Saudi Aramco.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne